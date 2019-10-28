Ілюстративне фото (УНІАН)

У столиці не залишилося протидифтерійної сироватки

У Києві зафіксовано третій випадок захворювання на дифтерію - ввечері у понеділок, 28 жовтня до інфекційного відділення Олександрівської лікарні доставили чоловіка з симптомами цієї хвороби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

Раніше повідомлялося про другу захворілу на дифтерію в столиці - 35-річну жінку, яка потрапила до лікарні у стані середньої тяжкості.

Радник міністра охорони здоров'я Ольга Голубовська повідомила, що на пацієнтку витратили всі наявні в столиці дози спеціальної сироватки.

"Їй ввели протидифтерійний імуноглобулін, який збирали по всіх лікарнях", - розповіла вона.

Першим у Києві на дифтерію захворів 9-річний школяр, який не мав щеплення.

Нагадаємо, нещодавно ще один випадок зараження дифтерією був підтверджений у Тернопільській області - захворів 47-річний місцевий житель, який провів вакцинацію два роки тому.

Першими в Україні були зафіксовані кілька випадків захворювання на дифтерію в Ужгороді.