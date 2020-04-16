Дым от пожаров в Чернобыле пришел в Киев, жителей просят не выходить на улицу

Причина задымленности - пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне
В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения в результате пожаров в Чернобыльской зоне и Житомирской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу.
"В столице наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения. Причиной этого являются пожары в Житомирской области и зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер", - сообщили в КГГА.
Учитывая ситуацию, специалисты призывают:
В КГГА также сообщили, что замеры воздуха проводились в 21:30. На тот момент радиационный фон в Киеве был в пределах нормы.
Напомним, сегодня Киевом и окрестностями пронеслась пылевая буря. Из-за непогоды в столице обрушилась временная конструкция Подольского моста, за день было госпитализировано пять человек. Кроме того, под Киевом из-за пылевой бури в ДТП столкнулись четыре грузовика и два легковых автомобиля, есть погибшие и раненые.
Также РБК-Украина сообщало о масштабном пожаре в Житомирской области. Там огонь уже приближается к селу Рудня.