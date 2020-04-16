Пылевая буря в Киеве не связана с пожарами в Чернобыле, - ГСЧС

Фото: пылевая буря в Киеве (РБК-Украина)

Радиационный фон в Киеве и области в норме

Пылевая буря в Киеве не связана с лесными пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, пылевая буря, которая сегодня накрыла Киев и соседние области, не связана с перемещением воздушных масс из Чернобыльской зоны. Он добавил, что радиационный фон в Киеве и области в норме.

"Пылевая буря, наблюдавшаяся сегодня в Киевской области, была вызвана усилением ветра до 20-25 метров в секунду, который имел западное направление. Этим ветром поднимались верхние слои почвы и перемещались в атмосферном воздухе. Это явление никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыля не имеет. Никакой химической и радиационной угрозы это явление не несет", - пояснил руководитель ГСЧС.

Напомним, днем 16 апреля Киев накрыла пыльная буря. Отмечалось, что такое погодное явление в Киеве обусловлено изменениями климата. Плохая видимость, обусловленная бурей, вызвала масштабную автомобильную аварию. Движение на автодороге Киев-Ковель-Ягодин перекрыто в обоих направлениях.

Кроме того, из-за сильного ветра произошел обвал части временной конструкции на Подольском мосту. Сам мост не был поврежден. В КГГА заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.