Дим від пожеж у Чорнобилі прийшов до Києва, жителів просять не виходити на вулицю

Причина задимленості - пожежі у Житомирській області та Чорнобильській зоні
У Києві у повітрі зафіксовані продукти горіння внаслідок пожеж у Чорнобильській зоні та Житомирській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
Киян просять зачинити вікна та не виходити на вулицю.
"У столиці спостерігається задимленість, у повітрі зафіксовані продукти горіння. Причиною цього є пожежі у Житомирській області і зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, а також північно-західний вітер", - повідомили у КМДА.
Враховуючи ситуацію, фахівці закликають:
У КМДА також повідомили, що заміри повітря проводилися о 21:30. На той момент радіаційний фон в Києві був в межах норми.
Нагадаємо, сьогодні Києвом та околицями пронеслася пилова буря. Через негоду в столиці обвалилася тимчасова конструкція Подільського моста, за день було госпіталізовано п'ять чоловік. Крім того, під Києвом через пилову бурю в ДТП зіткнулися чотири вантажівки і два легкових автомобіля, є загиблі і поранені.
Також РБК-Україна повідомляло про масштабну пожежу в Житомирській області. Там вогонь вже наближається до села Рудня.