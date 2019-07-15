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В Киеве зафиксировали рекордное количество осадков в воскресенье

Новости » Происшествия    15.07.2019 - 14:04
В Киеве зафиксировали рекордное количество осадков в воскресенье
Фото: дождь в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Воскресное количество осадков побило рекорд 1962 года

Воскресный ливень в Киеве оказался рекордным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Указано, что по данным наблюдений метеостанции обсерватории 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков для этого дня.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день - 36 мм, что на 8 мм больше чем это было в 1962 году", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 - 103 мм.

Напомним, погода в Украине 15 июля ухудшится в северной и центральной части страны, объявлено штормовое предупреждение.

Так, РБК-Украина сообщало о прогнозе погоды на сегодня. В частности, по данным синоптиков, по всей территории страны, кроме восточной части, дожди с грозами. Температура воздуха достигнет не выше +26. В Харьковской, Днепровской, Донецкой и Луганской областях сегодня переменная облачность, без осадков.

Отметим, в Киеве сегодня также ожидаются дожди с грозами. В частности, утром был небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +19+21, ночью опустятся до отметки +13+15.

Подчеркнем, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что уже 20-22 июля в страну может вернуться жаркая погода.

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