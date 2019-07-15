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У Києві зафіксували рекордну кількість опадів у неділю

Новини » Надзвичайні події    15.07.2019 - 14:04
У Києві зафіксували рекордну кількість опадів у неділю
Фото: дощ у Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)

Недільна кількість опадів побила рекорд 1962 року

Недільна злива у Києві виявилась рекордною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Вказано, що за даними спостережень метеостанції обсерваторії 14 липня у столиці була зафіксована рекордна кількість опадів для цього дня.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 14 липня у столиці була зафіксована рекордна кількість опадів для цього дня - 36 мм, що на 8 мм більше ніж це було у 1962 році", - зазначається у повідомленні.

Підкреслюється, що максимальна кількість опадів у Києві з 1891 року випала 20 липня 1902 року - 103 мм.

Нагадаємо, погода в Україні 15 липня погіршиться у північній і центральній частині країни, оголошено штормове попередження.

Так, РБК-Україна повідомляло про прогноз погоди на сьогодні. Зокрема, за даними синоптиків, по всій території країни, крім східної частини, дощі з грозами. Температура повітря досягне не вище +26. У Харківській, Дніпровської, Донецькій і Луганській областях сьогодні мінлива хмарність, без опадів.

Відзначимо, в Києві сьогодні також очікуються дощі з грозами. Зокрема, вранці був невеликий дощ. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до + 19 + 21, вночі опустяться до позначки +13 +15.

Підкреслимо, раніше синоптик Наталія Діденко повідомляла, що вже 20-22 липня у країну може повернутися спекотна погода.

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