В Киеве задержали замдиректора одного из департаментов КГГА

ГБР совместно со столичной прокуратурой задержали одного из заместителей директора департамента транспорта КГГА на вымогательстве взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .

Отмечается, что на время расследования замдиректора будет отстранен от исполнения обязанностей.

Как сообщалось ранее, в Киеве задержали руководителя одного из ОСМД. Он обещал подключить электричество и воду к помещениям за взятку.

Кроме того, правоохранители задержали бывшего депутата Верховной рады III созыва, который требовал 10 тысяч долларов за влияние на решение суда.