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У Києві затримали замдиректора одного з департаментів КМДА

Фото: у Києві затримали замдиректора одного з департаментів КМДА (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

ДБР спільно зі столичною прокуратурою затримали одного із заступників директора департаменту транспорту КМДА на вимаганні хабаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Зазначається, що на час розслідування замдиректора буде відсторонено від виконання обов’язків.

Як повідомлялося раніше, у Києві затримали керівника одного із ОСББ. Він обіцяв підключити електрику та воду до приміщень за хабар.

Окрім того, правоохоронці затримали колишнього депутата Верховної ради ІІІ скликання, який вимагав 10 тисяч доларів за вплив на рішення суду.

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КиївКМДА