В Киеве глава ОСМД попался на взятке в 45 тысяч долларов
В Киеве на взятке задержали руководителя одного из ОСМД. За полученное неправомерное вознаграждение мужчина пообещал подключить электричество и воду к четырем помещениям, расположенным на территории Святошинского района столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
По данным следствия, председатель правления ОСМД, начиная с прошлого года, требовал от представителя субъектов хозяйствования 60 тыс долларов США за подключение электро - и водоснабжение в четырех помещений, расположенных на территории Святошинского района столицы.
Он задержан при получении неправомерной выгоды в сумме 45 тыс долларов США. Правоохранители провели в офисе ОСМД обыск.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Оболонского управления полиции и УСР в г. Киеве ДСР Нацполиции Украины.
Напомним, правоохранители на взятке в пол миллиона гривен задержали руководителя Миргородской военно-гражданской администрации.
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