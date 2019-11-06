В Киеве задержали сотрудников СБУ, которые занимались незаконной прослушкой

Фото: задержание сотрудника СБУ (ssu.gov.ua)

Бывший работник СБУ подбирал заказчиков, действующие - обеспечивали сбор информации

Оперативники Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили действующих и бывших сотрудников СБУ на незаконном прослушивании абонентов и сбыте полученной информации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что злоумышленники через личные связи подыскивали клиентов для предоставления "услуг". Бывший работник подбирал заказчиков, действующие - технически обеспечивали снятия информации.

"Стоимость прослушивания одного абонентского номера на два месяца составляла 9 ты. долларов. Досудебное следствие устанавливает точное количество абонентов, пострадавших от действий фигурантов дела", - сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Фигуранты дела задержаны, принимается решение об объявлении им о подозрениях в совершении уголовного преступления.

Напомним, следователи николаевского теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении в мошенничестве сотруднику СБУ и бывшему полицейскому.

Также РБК-Украина сообщало, что ГБР начало досудебное расследование относительно возможного факта распространения тайны телефонных разговоров со стороны правоохранителей.