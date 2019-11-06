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У Києві затримали співробітників СБУ, які займалися незаконним прослуховуванням

Новини » Суспільство     06.11.2019 - 12:22
У Києві затримали співробітників СБУ, які займалися незаконним прослуховуванням
Фото: затримання співробітника СБУ (ssu.gov.ua)

Колишній працівник СБУ підбирав замовників, діючі - забезпечували збір інформації

Оперативники Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України (СБУ) викрили діючих і колишніх співробітників СБУ на незаконному прослуховуванні абонентів та збуті отриманої інформації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що зловмисники через особисті зв'язки підшукували клієнтів для надання "послуг". Колишній працівник підбирав замовників, діючі - технічно забезпечували зняття інформації.

"Вартість прослуховування одного абонентського номера на два місяці становила 9 ти. доларів. Досудове слідство встановлює точну кількість абонентів, які постраждали від дій фігурантів справи", - повідомили в СБУ.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, проводиться досудове слідство. Фігуранти справи затримані, приймається рішення про оголошення їм про підозри у вчиненні кримінального злочину.

Нагадаємо, слідчі миколаївського теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у шахрайстві співробітникові СБУ і колишньому поліцейському.

Також РБК-Україна повідомляло, що ДБР початоло досудове розслідування щодо можливого факту поширення таємниці телефонних розмов з боку правоохоронців.

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