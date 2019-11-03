ГБР подозревает в мошенничестве оперуполномоченного СБУ и экс-полицейского

Фото: задержание подозреваемого (dbr.gov.ua)

Подозреваемые вымогали деньги у гражданки за решение суда о снятии ареста с имущества

Следователи николаевского теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении в мошенничестве сотруднику Службы безопасности Украины и бывшему полицейскому. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Подозреваемые - бывший работник Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Одесской области и действующий оперуполномоченный Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки СБУ.

Установлено, что они ввели в заблуждение гражданку, которая хотела получить решение суда о снятии ареста со своего имущества - грузового автомобиля "ГАЗ".

"Для этого они предложили женщине услуги посредничества и побудили передать через них неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов якобы должностным лицам Котовского горрайонного суда Одесской области", - сообщает ГБР.

В результате женщина передала правоохранителям 15 500 гривен, которые были перечислены на карточку одного из них.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ГБР.

Преступление квалифицировано как мошенничество (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины) и предоставление неправомерной выгоды служебному лицу (ч. 3 ст. 369 УКУ).

Напомним, за предложение взятки в сумме 100 тысяч долларов детектива НАБУ сообщили о подозрении директору государственного предприятия в Харьковской области.