ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР подозревает в мошенничестве оперуполномоченного СБУ и экс-полицейского

Новости » Общество     03.11.2019 - 05:26
ГБР подозревает в мошенничестве оперуполномоченного СБУ и экс-полицейского
Фото: задержание подозреваемого (dbr.gov.ua)

Подозреваемые вымогали деньги у гражданки за решение суда о снятии ареста с имущества

Следователи николаевского теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении в мошенничестве сотруднику Службы безопасности Украины и бывшему полицейскому. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Подозреваемые - бывший работник Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Одесской области и действующий оперуполномоченный Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки СБУ.

Установлено, что они ввели в заблуждение гражданку, которая хотела получить решение суда о снятии ареста со своего имущества - грузового автомобиля "ГАЗ".

"Для этого они предложили женщине услуги посредничества и побудили передать через них неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов якобы должностным лицам Котовского горрайонного суда Одесской области", - сообщает ГБР.

В результате женщина передала правоохранителям 15 500 гривен, которые были перечислены на карточку одного из них.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ГБР.

Преступление квалифицировано как мошенничество (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины) и предоставление неправомерной выгоды служебному лицу (ч. 3 ст. 369 УКУ).

Напомним, за предложение взятки в сумме 100 тысяч долларов детектива НАБУ сообщили о подозрении директору государственного предприятия в Харьковской области.

СБУ выявила злоупотребления на Николаевской таможне Мошенник требовал взятку, выдавая себя за "друга" Зеленского, - ГПУ
Новости Украины Служба безопасности УкраинывзяткаГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь