ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР подозревает правоохранителей в незаконной прослушке

Новости » Происшествия    16.09.2019 - 18:02
ГБР подозревает правоохранителей в незаконной прослушке
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правоохранители передавали полученные данные заказчикам

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование относительно возможного факта распространения тайны телефонных разговоров со стороны правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов, используя служебное положение, получали от операторов мобильной связи сведения, составляющие тайну, после чего сбывали полученные данные заказчикам.

"Были проведены санкционированные обыски, по результатам которых получено доказательства противоправной деятельности группы лиц - правоохранителей и гражданских лиц. Сейчас проводятся следственные действия с целью получения доказательств для надлежащего обоснования подозрения работникам правоохранительных органов и другим соучастникам совершения преступления", - говорится в сообщении.

По данному факту открыты уголовные производства по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц), а также ч.2 ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве СБУ задержала группировку, которая сбывала заказчикам информацию, полученную в ходе незаконной прослушки. По данным спецслужбы, незаконной деятельностью занимались бывшие и действующие сотрудники Нацполиции, СБУ и киевляне, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Также сообщалось, что СБУ заблокировала в столице рейдерский захват недвижимости общей стоимостью 25 миллионов долларов.

В Хмельницком будут судить экс-сотрудника "Альфы" по делу расстрела Майдана ГБР допрашивает освобожденных моряков
Новости Украины прослушкаГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь