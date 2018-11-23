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У Вінниці затримали наркоторговців, які працювали через Telegram

Новини » Надзвичайні події    23.11.2018 - 20:31
У Вінниці затримали наркоторговців, які працювали через Telegram
Фото: обшуки у наркоторговців (npu.gov.ua)

У затриманих вилучили "товару" на понад 200 тис. гривень

У Вінниці поліція затримала організовану злочинну групу з чотирьох осіб, які розповсюджували наркотики через Інтернет-магазини у додатку Telegram. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції

Як зазначається, зловмисники розповсюджували амфетамін,  психотропну сіль PVP, марки ЛСД та марихуану.

Правопорушники розподілили ролі: один з них - 24-річний вінничанин адміністрував декілька магазинів у месенджері, його 23-річний подільник, громадянин Російської Федерації, відслідковував надходження коштів на електронні гаманці, банківські картки та передавав покупцям адреси з місцями схованки забороненого товару. "Закладки" з наркотичними речовинами по місту робили ще двоє учасників угрупування, один з яких - неповнолітній.

Під час обшуків поліція вилучила у затриманих 100 грамів амфетаміну, один кілограм марихуани, 80 г психотропної солі PVP, 57 марок ЛСД, електронні ваги, лабораторні колби, банківські картки. Також поліцейські виявили 20 "закладок" з наркотиками у різних мікрорайонах Вінниці. Вартість вилучених наркотиків становить близько 200 тис. гривень. Їх направили на експертизу. 

Затримані розповіли, що купували наркотики у Інтернеті і перепродували за вищою ціною. Посилку з наркотичними та психотропними речовинами правопорушники отримали через пошту.

Правопорушникам оголосили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Їх можуть увя'знити на 10 років. 

 

Фото: обшуки у наркоторговців (npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві затримали групу наркоторговців, які займались оптовим збутом психотропних речовин на території столиці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Черкаській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) припинили діяльність організованого угруповання наркоторгівців. Дві нарколабораторії для виготовлення амфетаміну облаштували у приватному будинку та гаражі Канева. 

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