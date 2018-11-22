У Києві затримали наркоторговців із партією психотропів на 1 млн гривень

Фото: вилучені наркотики (kyiv.gp.gov.ua)

Зокрема, у зловмисників вилучили 3 тис. наркотичних пігулок

У Києві затримали групу наркоторговців, які займались оптовим збутом психотропних речовин на території столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Як зазначається, під час проведення слідчих дій було вилучено близько 3 тис. наркотичних пігулок, вартість яких сягає 1 млн гривень. Також у фігурантів вилучено 5 одиниць зброї, походження якої на даний час встановлюється, а також автомобіль.

Для прикриття своєї діяльності зловмисники використовували декілька комплектів номерних знаків. Крім того, у них вилучили підроблений документ щодо оперативного статусу їхнього автомобіля, відповідно до якого працівникам правоохоронних органів було заборонено проводити його огляд.

Повідомляється, що трьом особам, затриманим в межах провадження, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). До Солом’янського райсуду Києва скеровано клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років. Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення каналів надходження наркотиків.

Фото: затримання наркоторговців (kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, у Черкаській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) припинили діяльність організованого угруповання наркоторгівців. Дві нарколабораторії для виготовлення амфетаміну облаштували у приватному будинку та гаражі Канева.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Київській області поліція ліквідувала міжрегіональну групу наркодилерів і вилучила партію наркотиків на 2 млн гривень.