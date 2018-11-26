У Києві затримали чоловіка із розфасованим амфетаміном

Фото: вилучені наркотики (kyiv.npu.gov.ua)

У молодика вилучили 31 згорток із наркотиками

У Печерському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, у якого при собі були згортки із розфасованим амфетаміном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як зазначається, правоохоронці помітили на Парковій дорозі підозрілого чоловіка, який, побачивши поліцейське авто, почав бігти. Його наздогнали і зупинили.

У чоловіка виявили 31 пакунок, обгорнутий ізоляційною стрічкою, та два пакетики з білою порошкоподібною речовиною. Зі слів затриманого, це - амфетамін. Окрім того, у затриманого знайшли і ваги, за допомогою яких він його фасував.

Правопорушником виявився 25-річний киянин. Молодик пояснив, що зберігав наркотики з метою збуту шляхом так званих закладок. У присутності понятих згортки вилучили та направили на експертизу.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють спільників фігуранта, які можуть бути причетні до виготовлення та розповсюдження наркотиків.

Фото: вилучені наркотики (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 23 листопада у Дніпровському районі Києва затримали чоловіка, який мав при собі наркотики, попередньо - марихуану. Поліція знайшла у нього кілька розфасованих пакунків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Вінниці поліція затримала організовану злочинну групу з чотирьох осіб, які розповсюджували наркотики через інтернет-магазини у додатку Telegram.