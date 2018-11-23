В Киеве полиция изъяла у прохожего партию наркотиков

Фото: изъятые наркотики (kyiv.gp.gov.ua)

Мужчина сам признался правоохранителям, что имеет при себе марихуану

В Киеве задержали мужчину, который имел при себе наркотики, предварительно - марихуану. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как отмечается, отрабатывая территорию Днепровского района, полицейские заметили подозрительного мужчину. Его остановили для проверки и он признался, что имеет при себе наркотики. С его слов, это - марихуана.

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая задокументировала произошедшее. 28-летнего киевлянина задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правонарушитель рассказал работникам полиции, что заказал через Интернет наркотик для собственного употребления. Изъятые наркотические вещества отправлены на экспертизу.

В настоящее время полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.