ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В аэропорту Киева задержали гражданина Британии, которого разыскивал Интерпол

Новости » Происшествия    28.10.2018 - 22:30
Фото: ГПСУ (из открытых источников)
Фото: ГПСУ (из открытых источников)

Мужчина подозревается в финансовом мошенничестве

В субботу, 27 октября, в киевском аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали гражданина Великобритании, который находился в базе Интерпола. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, в розыск задержанного мужчины подали правоохранители Объединенных Арабских Эмиратов. Задержанный подозревается в финансовом мошенничестве.

"В столичном аэропорту во время оформления пассажиров, которые прибыли из Амстердама, в отношении гражданина Великобритании произошло срабатывание базы данных Интерпола. Пограничники установили, что иностранца разыскивали на территории Объединенных Арабских Эмиратов за совершение мошенничества в финансовой сфере", - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что информацию о задержанном правоохранители передали украинскому бюро Интерпола в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что в столичном аэропорту "Борисполь" сотрудники пограничной службы задержали гражданина Туркменистана, которого разыскивали в США за совершение кражи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что работники Сумского отряда Государственной пограничной службы Украины предотвратили незаконное пересечение украинской границы гражданином Молдовы.

В Закарпатской обл. задержали таксиста, который перевозил нелегалов через венгерскую границу
Новости Украины Государственная пограничная службаИнтерполЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь