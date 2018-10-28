В аэропорту Киева задержали гражданина Британии, которого разыскивал Интерпол

Фото: ГПСУ (из открытых источников)

Мужчина подозревается в финансовом мошенничестве

В субботу, 27 октября, в киевском аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали гражданина Великобритании, который находился в базе Интерпола. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, в розыск задержанного мужчины подали правоохранители Объединенных Арабских Эмиратов. Задержанный подозревается в финансовом мошенничестве.

"В столичном аэропорту во время оформления пассажиров, которые прибыли из Амстердама, в отношении гражданина Великобритании произошло срабатывание базы данных Интерпола. Пограничники установили, что иностранца разыскивали на территории Объединенных Арабских Эмиратов за совершение мошенничества в финансовой сфере", - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что информацию о задержанном правоохранители передали украинскому бюро Интерпола в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что в столичном аэропорту "Борисполь" сотрудники пограничной службы задержали гражданина Туркменистана, которого разыскивали в США за совершение кражи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что работники Сумского отряда Государственной пограничной службы Украины предотвратили незаконное пересечение украинской границы гражданином Молдовы.