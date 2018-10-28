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В аэропорту Киева пограничники задержали разыскиваемого в США преступника

Новости » Происшествия    28.10.2018 - 02:04
Фото: ГПСУ (из открытых источников)
Фото: ГПСУ (из открытых источников)

Пограничники задержали гражданина Туркменистана

Сотрудники пограничной службы задержали в столичном аэропорту "Борисполь" разыскиваемого в США преступника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГПСУ.

Так, во время оформления пассажиров, которые прибыли в пункт пропуска аэропорта, пограничники задержали гражданина Туркменистана.

Сообщается, что он прибыл одним из рейсов на прилет в Украину, однако в ходе пограничного контроля в отношении иностранца сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, разыскивали правонарушителя правоохранители США за совершение кражи.

Напомним, ранее сообщалось, что работники Сумского отряда Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) предотвратили незаконное пересечение украинской границы гражданином Молдовы.

Отмечается, что при проверке автомобиля марки Volvo российской регистрации, на котором въезжал в Украину из России гражданин Молдовы, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства обнаружил пассажира-нелегала, которым также оказался гражданин Молдовы.

Он находился между задним сиденьем и стиральной машиной и был накрыт личными вещами.

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Новости Украины Государственная пограничная службаБориспольаэропорт
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