У аеропорті Києва затримали громадянина Британії, якого розшукував Інтерпол

Фото: ДПСУ (з відкритих джерел)

Чоловік підозрюється у фінансовому шахрайстві

В суботу, 27 жовтня, у київському аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали громадянина Британії, який перебував у базі Інтерполу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як повідомляється, у розшук затриманого чоловіка подали правоохоронці Об'єднаних Арабських Еміратів. Затриманий підозрюється у фінансовому шахрайстві.

"У столичному аеропорту під час оформлення пасажирів, які прибули з Амстердама, у відношенні громадянина Великої Британії відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. Прикордонники встановили, що іноземця розшукували на території Об'єднаних Арабських Еміратів за вчинення шахрайства у фінансовій сфері", - розповіли в ДПСУ.

Зазначається, що інформацію про затриманого правоохоронці передали українському бюро Інтерполу у Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столичному аеропорту "Бориспіль" співробітники прикордонної служби затримали громадянина Туркменістану, якого розшукували у США за вчинення крадіжки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що працівники Сумського загону Державної прикордонної служби України запобігли незаконному перетинанню українського кордону громадянином Молдови.