В Киеве задержали четырех "минеров" зданий и метро

Фото: мужчина в наручниках (РБК-Украина)

За неделю правоохранители получили 17 сообщений о минировании столичных объектов

В Киеве задержали четырех человек, которые сообщали о минировании объектов инфраструктуры. В течение недели столичные объекты "минировали" 17 раз.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, одному из задержанных всего 20 лет. Злоумышленник сообщил о минировании и захвате заложников.

"Молодой человек позвонил на спецлинию 102 и сообщил о заложенной взрывчатке в пяти торговых центрах столицы и о захвате 20 заложников в автобусе. Проведя проверки помещений и прилегающих территорий, по одному из указанных им адресов опасных предметов мы не нашли, а информация о захвате заложников не подтвердилась", - рассказал Крищенко.

Кроме того, задержали "минера" станции метро "Вокзальная". По словам главы столичной полиции, из-за его действий почти на час была остановлена работа Святошинско-Броварской линии метрополитена, эвакуировали более 300 пассажиров.

"Во время осмотра станции и прилегающей территории никаких взрывоопасных предметов или веществ мы не обнаружили. Однако установили личность человека, который предоставил ложное сообщение полиции. Это - 26-летний житель Святошинского района, который объяснил свои действия тем, что якобы хотел проверить готовность полиции к проверке подобных сообщений", - добавил Крищенко.

Обоим мужчинам объявили о подозрении в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось о задержании двух организаторов серии взрывов в Киеве.

Также сообщалось, что 21 июля два самодельных взрывных устройства обнаружили на рынке "Минский", специалисты обезвредили взрывчатку, одно из устройств взорвалось.

После взрыва на "Минской" столичная полиция усилила контроль на улицах, рынках, транспортных развязках и станциях метрополитена.