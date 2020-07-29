В Киеве заминировали станцию метро

Фото: метрополитен (РБК-Украина)

Станцию закрыли на вход и выход

В Киеве неизвестный анонимно сообщил о минировании станции метро "Вокзальная". Сейчас правоохранители проверяют территорию станции на присутствие взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

На время проведения проверки станция метро "Вокзальная" будет закрыта на вход и выход.

Напомним, ранее в Киеве проверяли информацию о минировании автомобиля возле торгового центра "Метрополис" на Оболони; для обеспечения безопасности территорию торгового центра брали в оцепление.

Как писало РБК-Украина, из-за увеличения количества случаев взрывов и минирования в Киеве местные власти решили усилить меры безопасности в столице; Кличко считает, что ситуацию в стране пытаются дестабилизировать.

Кроме того, меры безопасности в Киеве усилила Служба безопасности Украины после захвата заложников в Луцке; в регионе установили повышенный уровень террористической угрозы.