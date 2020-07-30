У Києві затримали чотирьох "мінерів" будівель та метро

Фото: чоловік у наручниках (РБК-Україна)

За тиждень правоохоронці отримали 17 повідомлень про мінування столичних об’єктів

У Києві затримали чотирьох осіб, які повідомляли про замінування об’єктів інфраструктури. Протягом тижня столичні об’єкти нерухомості "мінували" 17 разів.

Про це повідомили у Національній поліції.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, одному із затриманих лише 20 років. Зловмисник повідомив про замінування та захоплення заручників.

"Молодик зателефонував на спецлінію 102 і повідомив про закладену вибухівку у п’яти торгових центрах столиці та про захоплення 20 заручників в автобусі. Провівши перевірки приміщень та прилеглих територій, за жодною із вказаних ним адрес небезпечних предметів ми не знайшли, а інформація про захоплення заручників не підтвердилася", - розповів Крищенко.

Крім того, затримали "мінера" станції метро "Вокзальна". За словами Крищенка, через його дії майже на годину була зупинена робота Святошинсько-Броварської лінії метрополітену, евакуювали понад 300 пасажирів.

"Під час огляду станції та прилеглої території жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин ми не виявили. Проте встановили особу, що надала поліції хибне повідомлення. Це - 26-річний мешканець Святошинського району, який пояснив свої дії тим, що нібито хотів перевірити готовність поліції до перевірки подібних повідомлень", - додав Крищенко.

Обом молодикам оголосили підозру у завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання двох організаторів серії вибухів в Києві.

Також повідомлялося, що 21 липня два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку "Мінський", фахівці знешкодили вибухівку, один з пристроїв вибухнуло.

Після вибуху на "Мінській" столична поліція посилила контроль на вулицях, ринках, транспортних розв'язках та станціях метрополітену.