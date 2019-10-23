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В Киеве заблокировано движение трамваев из-за ДТП

Новости » Общество    23.10.2019 - 10:07
В Киеве заблокировано движение трамваев из-за ДТП
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Автомобиль отбросило на трамвайные рельсы

В среду, 23 октября, в Киеве на Харьковском массиве заблокировано движение трамваев из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Опертивный".

Как отмечется, движение заблокировано из-за того, что один из автомобилей выбросило на трамвайные рельсы.

"На Харьковском (остановка АТС) в результате столкновения Renault и KIA, последнего отбросило на трамвайные рельсы. Информация о пострадавших в ДТП устанавливается. Движение трамваев в обе стороны временно заблокировано", - говорится в сообщении.

На Харьковском (остановка АТС) в результате столкновения #Renault и #KIA, последнего отбросило на трамвайные рельсы. Информация о пострадавших в #ДТП устанавливается. Движение трамваев в обе стороны временно заблокировано.

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 22 жовтня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области в аварии погиб человек и семеро пострадали. В результате ДТП пассажир одного из автомобилей от полученных телесных повреждений погиб на месте.

Также РБК-Украина писало, что под Киевом в Броварском районе неизвестные устроили стрельбу после ДТП, в результате чего пострадал мужчина.

Кроме этого, сообщалось, что в Румынии автобус с украинскими туристами вьехал в опору, после чего перевернулся. В салоне находилось 46 человек.

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