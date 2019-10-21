В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В автобусе на момент аварии находилось 46 пассажиров

В районе румынского города Бранешть (уезд Галац) автобус с украинскими туристами вьехал в опору, после чего перевернулся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Mediafax.

Сообщается, что в автобусе на момент аварии находилось 46 пассажиров, которые направлялись из Греции в Одессу.

Серьезных травм никто не получил. Всех граждан уже забрали другим автобусом.

Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием микроавтобуса возле с. Несовице в Чехии пострадали десять украинцев. ДТП произошло в ночь на 20 октября на 30-м километре дороги I/50 по дороге в Брно.

В частности, автобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся. Среди пострадавших - три женщины и семь мужчин.

Также РБК-Украина сообщало, что вечером, 19 октября, в Венгрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в результате чего пострадали по меньшей мере 10 граждан Украины.

Микроавтобус Mercedes с украинскими гражданами, который ехал в Чехию, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.