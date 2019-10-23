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У Києві заблоковано рух трамваїв через ДТП

Новини » Суспільство    23.10.2019 - 10:07
У Києві заблоковано рух трамваїв через ДТП
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Автомобіль відкинуло на трамвайні рейки

У середу, 23 жовтня, у Києві на Харківському масиві заблоковано рух трамваїв через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Опертивный".

Як відзначається, рух заблоковано через те, що один з автомобілів викинуло на трамвайні рейки.

"На Харківському (зупинка АТС) в результаті зіткнення Renault і KIAостаннього відкинуло на трамвайні рейки. Інформація про постраждалих у ДТП встановлюється. Рух трамваїв у обидві сторони тимчасово заблоковано", - йдеться в повідомленні.

На Харківському (зупинка АТС) в результаті зіткнення #Renault і #KIA, останнього відкинуло на трамвайні рейки. Інформація про постраждалих #ДТП встановлюється. Рух трамваїв у обидві сторони тимчасово заблоковано.

Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 22 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаївській області в аварії загинула людина і семеро постраждали. В результаті ДТП пасажир одного з автомобілів від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці.

Також РБК-Україна писало, що під Києвом у Броварському районі невідомі влаштували стрілянину після ДТП, в результаті чого постраждав чоловік.

Крім цього, повідомлялося, що у Румунії автобус з українськими туристами в'їхав в опору, після чого перекинувся. У салоні перебувало 46 осіб.

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Новини України КиївДТП
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