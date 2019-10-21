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Под Киевом после ДТП устроили стрельбу, есть раненый

Новости » Происшествия    21.10.2019 - 18:59
Под Киевом после ДТП устроили стрельбу, есть раненый
Фото: место стрельбы под Киевом (kv.npu.gov.ua)

Полиция объявила специальную операцию "Сирена"

Под Киевом в Броварском районе неизвестные устроили стрельбу, в результате инцидента пострадал мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Сообщается, что в Княжичах неизвестные открыли стрельбу в водителя легкового автомобиля. Инциденту предшествовало дорожно-транспортное происшествие.

"Автомобиль, который двигался навстречу, столкнулся с автомобилем потерпевшего и неизвестные открыли огонь. Сейчас раненый водитель находится в больнице", - говорится в сообщении.

Для задержания вооруженных злоумышленников на территории Киевской области объявили специальную операцию "Сирена". Правоохранители обращаются к гражданам с пониманием отнестись к остановке и проверке транспортных средств.

Под Киевом после ДТП устроили стрельбу, есть раненый

Фото: место стрельбы под Киевом (kv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом в перестрелке с бандитом ранены двое сотрудников КОРДа. Инцидент произошел в Хотяновке, при попытке задержания злоумышленника застрелили.

В полиции Киева заявили, что подозреваемый сначала спрятался под кроватью, а вскоре через щель начал стрелять в правоохранителей.

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