В Киеве на взятке задержали патологоанатомов, они "зарабатывали" на выдаче тел умерших

Сотрудники Нацполиции задержали в Киеве патологоанатомов во время получения взятки. Медики требовали от родных умерших деньги за выдачу тел умерших, у которых был подтвержден COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Нацполиции.
Отмечается, что заведующий патологоанатомическим отделением и его подчиненный задержаны во время передачи им денег за услуги, которые они должны были оказывать бесплатно. Как установили оперативники, медики требовали взятки от родственников умерших, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
Заведующий и врач за "вознаграждение" обещали подготовить и выдать тело умершей. Кроме того, они требовали и получали деньги от родственников умерших за ускорение вскрытия, хранение тел в холодильных камерах, подготовку к захоронению и другие услуги, которые согласно распоряжению Минздрава должны предоставляться бесплатно.
Досудебное расследование уголовного дела продолжается. Его ведут следователи столичной полиции под руководством Киевской городской прокуратуры. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к организации коррупционной схемы, а также другие эпизоды их противоправной деятельности.
Напомним, ранее Нацполиция в Украине задержала организованную группировку, которая изготавливала и сбывала крупные партии наркотиков, психотропов и прекурсоров. Ежемесячно наркоторговцы производили 1,2 млн доз.
Отметим, конце марта в Полтавской области разоблачили масштабную группу наркоторговцев, в которую входила молодая супружеская пара.
РБК-Украина писало, что в Николаевской области полицейские при поддержке спецподразделения КОРД задержали членов группировки, которые занимались торговлей наркотиками.