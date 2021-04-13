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В Киеве на взятке задержали патологоанатомов, они "зарабатывали" на выдаче тел умерших

Автор: РБК-Украина

Сотрудники Нацполиции задержали в Киеве патологоанатомов во время получения взятки. Медики требовали от родных умерших деньги за выдачу тел умерших, у которых был подтвержден COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Нацполиции.

Отмечается, что заведующий патологоанатомическим отделением и его подчиненный задержаны во время передачи им денег за услуги, которые они должны были оказывать бесплатно. Как установили оперативники, медики требовали взятки от родственников умерших, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.

Заведующий и врач за "вознаграждение" обещали подготовить и выдать тело умершей. Кроме того, они требовали и получали деньги от родственников умерших за ускорение вскрытия, хранение тел в холодильных камерах, подготовку к захоронению и другие услуги, которые согласно распоряжению Минздрава должны предоставляться бесплатно.

Досудебное расследование уголовного дела продолжается. Его ведут следователи столичной полиции под руководством Киевской городской прокуратуры. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к организации коррупционной схемы, а также другие эпизоды их противоправной деятельности.

Напомним, ранее Нацполиция в Украине задержала организованную группировку, которая изготавливала и сбывала крупные партии наркотиков, психотропов и прекурсоров. Ежемесячно наркоторговцы производили 1,2 млн доз.

Отметим, конце марта в Полтавской области разоблачили масштабную группу наркоторговцев, в которую входила молодая супружеская пара.

РБК-Украина писало, что в Николаевской области полицейские при поддержке спецподразделения КОРД задержали членов группировки, которые занимались торговлей наркотиками.

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