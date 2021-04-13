У Києві на хабарі затримали патологоанатомів, вони "заробляли" на видаче тіл померлих

Співробітники Нацполіціі затримали в Києві патологоанатомів під час отримання хабара. Медики вимагали від рідних померлих гроші за видачу тіл померлих, у яких був підтверджений COVID-19.
Про це повідомила прес-служба столичного управління Нацполіціі.
Відзначається, що завідувач патологоанатомічним відділенням та його підлеглий затримані під час передачі їм грошей за послуги, які вони повинні були надавати безкоштовно. Як встановили оперативники, медики вимагали хабара від родичів померлих, у яких була підтверджена коронавірусна інфекція.
Завідувач і лікар за "винагороду" обіцяли підготувати і видати тіло померлої. Крім того, вони вимагали та отримували гроші від родичів померлих за прискорення розтину, зберігання тіл в холодильних камерах, підготовку до поховання та інші послуги, які згідно з розпорядженням МОЗ повинні надаватися безкоштовно.
Досудове розслідування кримінальної справи триває. Його ведуть слідчі столичної поліції під керівництвом Київської міської прокуратури. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до організації корупційної схеми, а також інші епізоди їх протиправної діяльності.
Нагадаємо, раніше Нацполіція в Україні затримала організовану групу, яка виготовляла та збувала великі партії наркотиків, психотропів та прекурсорів. Щомісяця наркоторговці виробляли 1,2 млн доз.
Відзначимо, наприкінці березня в Полтавській області викрили масштабну групу наркоторговців, в яку входила молода подружня пара.
РБК-Україна писало, що в Миколаївській області поліцейські за підтримки спецпідрозділу КОРД затримали членів угруповання, які займалися торгівлею наркотиками.