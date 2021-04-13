У Києві на хабарі затримали патологоанатомів, вони "заробляли" на видаче тіл померлих

Співробітники Нацполіціі затримали в Києві патологоанатомів під час отримання хабара. Медики вимагали від рідних померлих гроші за видачу тіл померлих, у яких був підтверджений COVID-19.

Відзначається, що завідувач патологоанатомічним відділенням та його підлеглий затримані під час передачі їм грошей за послуги, які вони повинні були надавати безкоштовно. Як встановили оперативники, медики вимагали хабара від родичів померлих, у яких була підтверджена коронавірусна інфекція.

Завідувач і лікар за "винагороду" обіцяли підготувати і видати тіло померлої. Крім того, вони вимагали та отримували гроші від родичів померлих за прискорення розтину, зберігання тіл в холодильних камерах, підготовку до поховання та інші послуги, які згідно з розпорядженням МОЗ повинні надаватися безкоштовно.

Досудове розслідування кримінальної справи триває. Його ведуть слідчі столичної поліції під керівництвом Київської міської прокуратури. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до організації корупційної схеми, а також інші епізоди їх протиправної діяльності.