В Киеве выплачивают почти четверть всех зарплат в Украине

Государственная служба статистики обнародовала данные по фонду заработной платы в Украине в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, фонд оплаты труда за 2019 год составил 963,4 млрд грн, что на 14,9% больше, чем в 2018 году (838,3 млрд грн).

Самую большую долю занимает Киев - 226,9 млрд грн (23,6%). Далее идут Днепропетровская (98,7 млрд грн, или 10,3%) Харьковская (61,1 млрд грн, 6,3%), Львовская (53,8 млрд грн, 5,6%) и Донецкая (51,9 млрд грн, 5,4%) области.

Данные подготовлены по результатам государственного статистического наблюдения "Обследование предприятий по вопросам статистики труда", которым охвачены юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12264 грн, что на 16,0% больше по сравнению декабрем 2018 года. Самая высокая начисленная зарплата была в Киеве - 18869 грн.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения Киева в 2021 году достигнет 13,4 тыс. долларов по сравнению с 11,3 тыс. долларов в 2019 году.