Погода на сьогодні: в Україні місцями дощ з мокрим снігом, температура від 0 до +13

Ілюстративне зображення (РБК-Україна)

У Києві до +2, можливий дощ з мокрим снігом

Погода на сьогодні: 14 листопада 2018 на заході, у центрі, а також на півночі України очікується дощ з мокрим снігом, на решті території – без опадів, температура повітря вдень від -0 до +13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних областях дощ, температура повітря вдень від +4 до +13, вночі від -1 до +4.

На півночі очікуються дощі з мокрим снігом, вдень від +0 до +2, вночі від -4 до -7.

В центральній частині також місцями дощ з мокрим снігом, вдень від 0 до +2, вночі від -2 до -4.

На сході без опадів, вдень від +1 до +4, вночі від -8 до -3. На півдні також сонячно, температура вдень від +3 до +5, вночі від -4 до -2.

У Криму вдень від +6 до +8, вночі від 0 до +2, без опадів.

Фото: прогноз погоди на 14 листопада

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 14 листопада дощ з мокрим снігом, вдень від 0 до +2, вночі від -4 до -2. Вітер південно-східний, 7-12 м/сек.