В Киеве на выходных закроют движение на мосту Патона

Фото: мост Патона (twitter.com/kmda_official)

Ограничения движения будут действовать в ночь на 2 декабря

Движение транспорта в обоих направлениях на мосту Патона в Киеве закроют в ночь на 2 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Как отмечается, ограничения будут действовать из-за выполнения ремонта и продлятся с полуночи до 5:30.

"2 декабря с 00.00 час. до 05.30 в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Патона будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне сообщалось, что в Киеве на мосту Патона в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на месяц частично ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 28 ноября по 27 декабря в направлении с Русановской набережной на Днепровскую набережную.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Киева с 24 ноября ограничено движение транспорта в связи с подготовкой и празднованием новогодних праздников. Движение транспорта ограничат вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади с 24 ноября 2018 года до 24 января 2019 года.

Кроме того, из-за ремонта, с 11:00 7 ноября до 23:00 18 декабря будет частично ограничено движение транспорта с проспекта Николая Бажана в направлении центра города.