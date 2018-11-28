У Києві на вихідних закриють рух на мосту Патона

Фото: міст Патона (twitter.com/kmda_official)

Обмеження руху діятимуть у ніч на 2 грудня

Рух транспорту в обох напрямках на мосту Патона у Києві закриють у ніч на 2 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Комунальної корпорації "Київавтодор".

Як зазначається, обмеження діятимуть через виконання ремонту і триватимуть із півночі до 5:30.

"2 грудня з 00.00 год. до 05.30 год. у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Патона буде закрито рух транспорту по мосту в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що у Києві на мосту Патона у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на місяць частково обмежать рух транспорту. Обмеження діятимуть з 28 листопада по 27 грудня у напрямку з Русанівської набережної на Дніпровську набережну.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у центрі Києва з 24 листопада обмежено рух транспорту у зв'язку з підготовкою та святкування новорічних свят. Рух транспорту обмежать вздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі з 24 листопада 2018 року до 24 січня 2019 року.

Крім того, через ремонт, із 11:00 7 листопада до 23:00 18 грудня буде частково обмежено рух транспорту з проспекту Миколи Бажана у напрямку центру міста.