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В Киеве на выходных возможны изменения в работе метро

Новости » Общество    27.09.2019 - 16:19
В Киеве на выходных возможны изменения в работе метро
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Это связано с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча

В воскресенье, 29 сентября, в работе Киевского метрополитена возможны изменения в работе в связи с проведением футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и СК "Днепр-1" (Днепр), Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метро.

В частности, возможны ограничения на вход пассажиров станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытия) на вход пассажиров станций", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на эстакаде Южного моста на два дня ограничат движение из-за ремонтных работ. Ограничения будут действовать в период с 21:00 28 сентября до 7:00 29 сентября и с 21:00 29 сентября по 7:00 30 сентября.

Кроме того, с вечера 26 сентября по 7 октября будет ограничено движение на путепроводе на пересечении ул. Бойчука, ул. Саперно-Слободской и Стратегического шоссе в связи выполнением противоаварийных работ.

Также в Киеве перекроют движение транспорта на улице Крещатик на период проведения международного фестиваля света Kyiv Lights Festival с 27 по 30 сентября.

В Киеве перекроют движение на Крещатике В Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста
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