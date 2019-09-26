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В Киеве ограничат движение на Южном мосту

Новости » Общество    26.09.2019 - 14:27
В Киеве ограничат движение на Южном мосту
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Ограничение будет действовать с вечера 28 сентября по 7 октября

В Киеве на две недели ограничат движение на Южном мосту со стороны улицы Бойчука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, с вечера 26 сентября по 7 октября ограничат движение на путепроводе на пересечении ул. Бойчука, ул. Саперно-Слободской и Стратегического шоссе в связи выполнением протиаварийных работ.

Во время выполнения работ будет ограничено движение на 1,5 полосах (в направлении Выдубичей).

В коммунальной корпорации извинения за неудобства.

В Киеве ограничат движение на Южном мостуНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

Кроме того, в Киеве закрыли на ремонт пешеходный мост на проспекте Леся Курбаса (от улицы Тулузы до улицы Серкова). Ремонтные работы продлятся до мая 2020 года.

Добавим, что с 1 октября в Украине вводится обязательное требование для водителей - в дневное время суток за городом ездить с включенными фарами.

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