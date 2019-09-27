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В Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста

Новости » Общество    27.09.2019 - 14:42
В Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения будут действовать с 21:00 28 сентября до 7:00 29 сентября и с 21:00 29 сентября по 7:00 30 сентября

В Киеве на два дня ограничат движение на эстакаде Южного моста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, ограничение движения будет действовать с 21:00 28 сентября до 7:00 29 сентября и с 21:00 29 сентября по 7:00 30 сентября. В это время на мосту будут проводиться ремонт водоотводного лотка. Работы будут проводиться ночью на эстакаде в сторону левого берега.

"В коммунальной корпорации извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

В Киеве ограничат движение на эстакаде Южного мостаНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с вечера 26 сентября по 7 октября ограничат движение на путепроводе на пересечении ул. Бойчука, ул. Саперно-Слободской и Стратегического шоссе в связи выполнением протиаварийных работ.

Кроме того, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

Также в Киеве закрыли на ремонт пешеходный мост на проспекте Леся Курбаса (от улицы Тулузы до улицы Серкова). Ремонтные работы продлятся до мая 2020 года.

Добавим, что с 1 октября в Украине вводится обязательное требование для водителей - в дневное время суток за городом ездить с включенными фарами.

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