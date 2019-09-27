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В Киеве перекроют движение на Крещатике

Новости » Общество    27.09.2019 - 15:11
В Киеве перекроют движение на Крещатике
Фото: Крещатик (Євгеній Жуков facebook)

Движение транспорта будет запрещено с 21:00 27 сентября по 7:00 30 сентября

В Киеве перекроют движение транспорта на улице Крещатик на период проведения международного фестиваля света Kyiv Lights Festival с 27 по 30 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Движение всех видов транспорта будет запрещено с 21:00 27 сентября по 7:00 30 сентября от пересечения улицы Крещатик и улицы Архитектора Городецкого до пересечения улицы Крещатик и улицы Богдана Хмельницкого.

Также в КГГА отмечают, что в этот период будет изменен маршрут автобусов №24 и №114, которые будут курсировать через Софийскую площадь.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на эстакаде Южного моста на два дня ограничат движение из-за ремонтных работ. Ограничения будут действовать в период с 21:00 28 сентября до 7:00 29 сентября и с 21:00 29 сентября по 7:00 30 сентября.

Также сообщалось, что с вечера 26 сентября по 7 октября будет ограничено движение на путепроводе на пересечении ул. Бойчука, ул. Саперно-Слободской и Стратегического шоссе в связи выполнением противоаварийных работ

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