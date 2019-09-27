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У Києві на вихідних можливі зміни в роботі метро

Новини » Суспільство    27.09.2019 - 16:19
У Києві на вихідних можливі зміни в роботі метро
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Це пов'язано з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу

У неділю, 29 вересня, в роботі Київського метрополітену можливі зміни в роботі у зв'язку з проведенням футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і БК "Дніпро-1" (Дніпро), Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метро.

зокрема, можливі обмеження на вхід пасажирів станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Після закінчення футболу, з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на естакади Південного мосту на два дні обмежать рух з-за ремонтних робіт. Обмеження будуть діяти в період з 21:00 28 вересня до 7:00 29 вересня і з 21:00 29 вересня по 7:00 30 вересня.

Крім того, з вечора 26 вересня по 7 жовтня буде обмежено рух на шляхопроводі на перехресті вул. Бойчука, вул. Саперно-Слобідської та Стратегічного шосе у зв'язку виконанням протиаварійних робіт.

Також перекриють рух транспорту на вулиці Хрещатик на період проведення міжнародного фестивалю світла Kyiv Lights Festival з 27 по 30 вересня.

У Києві перекриють рух на Хрещатику У Києві обмежать рух на естакади Південного мосту
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