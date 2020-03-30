В Киеве на выходных установлены два температурных рекорда

Температура воздуха в Киеве после полудня в субботу, 28 марта, поднялась до 18,9 градусов, а это значит что рекорд для этого дня, который держался с 1977 года превышен на 0,9 градусов. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, благодаря такому максимуму превышен и на 0,8 градусов рекорд среднесуточной температуры, который был установлен в 1892 году. Теперь она составляет 12,2 градусов, что по климатической норме соответствует началу мая.

По данным климатологов, в марте в Киеве уже установлено 12 температурных рекордов.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление в Украине идет быстрее, чем в целом в мире.

Как сообщало РБК-Украина, средняя температура воздуха в Киеве в течение декабря 2019 года - февраля 2020 года составила 2,0 градусов тепла, и все три зимних месяца были плюсовые среднемесячные температуры.

По данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура февраля 2020 года в Киеве составляла 2,5 градусов, что на 6,7 градусов выше климатической нормы.