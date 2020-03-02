Февраль в Киеве был теплее нормы почти на 7 градусов

Фото: зима в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Месяц занял четвертое место среди самых теплых в истории

Среднемесячная температура февраля в Киеве составляла 2,5 градусов, что на 6,7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, нынешний февраль занял четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года.

Холоднее всего было 8 февраля, когда минимальная температура опускалась под утро до минус 8,4 градуса, а теплее всего - 2 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до 10,7 градусов. Осадков в Киеве за месяц выпало 46 мм, что совпало с климатической нормой.

"Впервые за 140 лет наблюдений в столице метеорологическая зима так и не наступила, а уже 10 февраля началась метеорологическая весна", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в марте 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, на 2-3 градусов выше средних многолетних значений.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, метеорологическая весна в Киеве началась 10 февраля 2020 года. Приход метеорологической весны фиксируется, когда среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0 градусов. Таким образом, метеорологическая зима в Киеве в этом году так и не наступила.