У Києві на вихідних встановлено два температурних рекорди

Температура повітря у Києві після полудня в суботу, 28 березня, піднялась до 18,9 градусів, а це значить що рекорд для цього дня, який тримався з 1977 року перевищено на 0,9 градусів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, завдяки такому максимуму перевищено і на 0,8 градусів рекорд середньодобової температури, який було встановлено у 1892 році. Тепер вона становить 12,2 градусів, що за кліматичною нормою відповідає початку травня.

За даними кліматологів, у березні у Києві вже встановлено 12 температурних рекордів.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж загалом у світі.

Як повідомляло РБК-Україна, середня температура повітря в Києві протягом грудня 2019 року - лютого 2020 року склала 2,0 градусів тепла, і всі три зимові місяці мали плюсові середньомісячні температури.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура лютого 2020 року у Києві становила 2,5 градусів, що на 6,7 градусів вище кліматичної норми.