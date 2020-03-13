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В Киеве установлено еще два температурных рекорда

Новости » Общество     13.03.2020 - 13:48
В Киеве установлено еще два температурных рекорда
Фото: весна в Киеве (РБК-Украина)

В столице Украины установилась апрельская температура

В четверг, 12 марта, в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предыдущее самое высокое историческое значение 1915 года для этого дня на 0,4 градусов и составила 9,2 градусов. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерваторія.

Кроме того, температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 2008 году, на 1,3 градусов.

"Это уже 9 температурных рекордов в столице, зафиксированных с начала нынешнего марта", - говорится в сообщении.

Как отметили в обсерватории, по климатической норме такая температура соответствует середины апреля.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление в Украине идет быстрее, чем в целом в мире.

Как сообщало РБК-Украина, средняя температура воздуха в Киеве в течение декабря 2019 года - января 2020 года составила 2,0 градусов тепла, и все три зимних месяца были плюсовые среднемесячные температуры.

По данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура февраля 2020 года в Киеве составляло 2,5 градусов, что на 6,7 градусов выше климатической нормы.

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