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В Киеве на выходных ограничат движение по Северному мосту

Автор: РБК-Украина

В Киеве ограничат движение автомобильного транспорта по Северному мосту. Ограничение будет действовать с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

На Северном мосту проведут ремонтные работы в направлении Троещины.

"Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы выполнят на выходных. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Киеве ограничили движение по мосту Метро до 13 декабря. Там проводятся противоаварийные работы.

Кроме того, в Киеве ограничили движение автомобильного транспорта на эстакаде Южного моста. Ограничение будет действовать 23:00 27 ноября до 6:00 2 декабря.

Добавим, что Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода станции "Вокзальная" и реконструкции существующей станции.

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Новости Украины ограничение движенияСеверный мост