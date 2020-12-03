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У Києві на вихідних обмежать рух по Північному мосту

Автор: РБК-Україна

У Києві обмежать рух автомобільного транспорту по Південному мосту. Обмеження діятиме з 21:00 4 грудня до 12:00 7 грудня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На Північному мосту проведуть ремонтні роботи в напрямку Троєщини.

"Щоб менше впливати на трафік, основні роботи виконають на вихідних. Під час робіт рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в Києві обмежили рух по мосту Метро до 13 грудня. Там проводяться протиаварійні роботи.

Крім того, у Києві обмежили рух автомобільного транспорту на естакади Південного мосту. Обмеження діятиме 23:00 27 листопада до 6:00 2 грудня.

Додамо, що Київський метрополітен оголосив тендер на проектування другого виходу станції "Вокзальна" та реконструкції чинної станції.

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