В Киеве временно перекроют дорогу на проспекте Науки

Фото: проспект Науки (из открытых источников)

Будут ремонтировать железнодорожный переезд

В Киеве, с 18 по 20 декабря, будет перекрыта дорога на проспекте Науки в районе железнодорожного переезда из-за ремонта дороги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевавтодор".

Так, дорога будет перекрыта с 20:00 вечера до 8:00 утра.

"Укрзализныця" будет ремонтировать переезд через железную дорогу на ул. Науки (рядом со Столичным шоссе). Запланировано заменить переездной настил и обновить асфальтовое покрытие", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в субботу, 21 декабря, ограничат движение в связи с проведением новогоднего парада. Движение автотранспорта будет запрещенно на улице Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко в доме № 19) с 13:30 до 16:00.

Ранее РБК-Украина писало, что с начала декабря в столице открыли движение по Крещатику в выходные, праздничные и нерабочие дни. Решение связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

Также сообщалось, что на период новогодне-рождественских праздников в центре столицы ограничат движение автотранспорта. Движение будет ограничено с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020. А с 14 декабря 2019 года до 19 января 2020-го движение автомобильного транспорта ограничат на Контрактовой площади.