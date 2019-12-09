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У Києві тимчасово перекриють дорогу на проспекті Науки

Новини » Суспільство     09.12.2019 - 19:35
У Києві тимчасово перекриють дорогу на проспекті Науки
Фото: проспект Науки (з відкритих джерел)

Ремонтуватимуть залізничний переїзд

У Києві з 18 по 20 грудня, буде перекрита дорога на проспекті Науки в районі залізничного переїзду, через ремонт дороги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київавтодор".

Так, дорога буде перекрита з 20:00 вечора до 8:00 ранку.

"Укрзалізниця" буде ремонтувати переїзд через залізницю на вул. Науки (поруч зі Столичним шосе). Заплановано замінити переїзний настил і відновити асфальтове покриття", - йдеться в повідомленні.

У Києві тимчасово перекриють дорогу на проспекті Науки

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва в суботу, 21 грудня, обмежать рух у зв'язку з проведенням новорічного параду. Рух автотранспорту буде заборонено на вулиці Володимирській (від перетину з бульваром Тараса Шевченка у будинку № 19) з 13:30 до 16:00.

Раніше РБК-Україна писало, що з початку грудня у столиці відкрили рух по Хрещатику у вихідні, святкові та неробочі дні. Рішення пов'язане з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року і Різдва.

Також повідомлялося, що на період новорічно-різдвяних свят у центрі столиці обмежать рух автотранспорту. Рух буде обмежено з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го рух автомобільного транспорту обмежать на Контрактовій площі.

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