В Киеве возобновили работу метро

Киевский метрополитен работает в привычном режиме

В киевском метрополитене после технического сбоя восстановлена работа в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена Киева в Twitter.

Отмечается, что метрополитен работает в обычном режиме - как на синей линии, так и на всех других. В пресс-службе извинились перед пассажирами за неудобства из-за технического сбоя.

Напомним, как сообщало ранее РБК-Украина, в воскресенье, 5 августа, в метрополитене Киева произошел технических сбой на синей ветке подземки. Это привело к корректировке движения поездов. Они принимали пассажиров от станции "Теремки" до ст. "Контрактовая площадь" и от станции "Оболонь" до ст. "Героев Днепра".

Добавим, что в киевском метрополитене с 1 до 31 августа августа можно обменять старые синие жетоны на новые зеленые. Обмен производится только в сервисных центрах метрополитена с доплатой. Это пов'язно с подорожанием проезда в общественном транспорте Киева.

Отметим, Киевская городская государственная администрация утвердила проект строительства участка метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.