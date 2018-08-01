У київському метрополітені обмін жетонів з доплатою триватиме до 31 серпня

Старі жетони можна обміняти на нові до 31 серпня включно

У київському метрополітені із 1 до 31 серпня серпня можна обміняти старі сині жетони на нові зелені. Обмін проводиться тільки в сервісних центрах метрополітену з доплатою, повідомили у прес-службі метро Києва в Twitter.

За кожен синій жетон потрібно доплатити 3 гривні. Сервіс-центри метро Києва, де обмінюють жетони, працюють щоденно з 8:00 до 19:00. Перерва на обід триває півгодини - 12:00-12:30.

Зазначимо, сервісні центри київського метрополітену знаходяться за наступними адресами:

ст. м. "Майдан Незалежності"

ст. м. "Дорогожичі"

ст. м. "Політехнічний інститут"

ст. м. "Дарниця" (вестибюль №2, з боку центру міста).

Нагадаємо, 13 липня у київському метро утворилися черги у зв'язку з підвищенням цін на громадський транспорт. Пасажири стали в черги за жетонами та поповненням карток метро.

Додамо, у Києві з 14 липня 2018 року подорожчав разовий проїзд у метро та фунікулері, автобусах, тролейбусах, трамваях і міських електричках. Вартість проїзду зросла до 8 гривень.

Пасажири, які регулярно їздять громадським транспортом і користуються системою поповнення безконтактних карток, зможуть платити за 1 поїздку в метрополітені від 6,5 гривень (у разі придбання 50 поїздок).