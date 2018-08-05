У Києві відновили роботу метро

Київський метрополітен працює у звичному режимі

У київському метрополітені після технічного збою відновлено роботу в звичному режимі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби метрополітену Києва у Twitter.

Зазначається, що метрополітен працює у звичайному режимі - як на синій лінії, так і на всіх інших. У прес-службі перепросили у пасажирів за незручності через технічний збій.

Нагадаємо, як повідомляло раніше РБК-Україна, в неділю, 5 серпня, у метрополітені Києва стався технічних збій на синій гілці підземки. Це призвело до коригування руху поїздів. Вони приймали пасажирів від станції "Теремки" до "Контрактова площа" та від станції "Оболонь" до "Героїв Дніпра".

Додамо, що у київському метрополітені із 1 до 31 серпня серпня можна обміняти старі сині жетони на нові зелені. Обмін проводиться тільки в сервісних центрах метрополітену з доплатою. Це пов'язно із подорожчанням проїзду у громадському транспорті Києва.

Зазначимо, Київська міська державна адміністрація затвердила проект будівництва ділянки метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар.