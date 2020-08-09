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В Киеве возле Южного вокзала обнаружили подозрительный предмет

Киев, Воскресенье 09 августа 2020 11:57
В Киеве возле Южного вокзала обнаружили подозрительный предмет
Фото: взрывотехническая служба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На месте работают взрывотехники

В Киеве утром 9 августа на улице Кирпы возле вокзала "Южный" обнаружили подозрительный предмет. В связи с этим часть улицы Кирпы перекрыли.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Подозрительный предмет обнаружили около 12 часов. На место происшествия сразу же прибыли правоохранители и ограничили движение на улице Кирпы, от улицы Липкивского до Воздухофлотского проспекта.

Сейчас на месте происшествия работает взрывотехническая служба.

Напомним, ранее подозрительный предмет обнаружили возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве; в связи с этим произошел сбой в работе столичных троллейбусов.

Кроме того, в июле в Киеве нашли 4 подозрительные чемоданы; ни в одной из них взрывчатки не обнаружили.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве перекрывали улицу из-за возможного минирования автомобиля.

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